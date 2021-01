CES 2021 : LG dévoile ses nouvelles gammes de TV pour l’année à venir

Le CES 2021 a ouvert ses portes (virtuellement) et cette à cette occasion que LG a décidé de présenter ses nouvelles gammes de téléviseurs à venir pour l’année 2021. Petit tour d’horizon des nouveautés à venir dans les prochains mois.

De l’OLED

Marque ‘référence’ dans le monde de l’OLED, LG présente ici sa gamme 2021 avec cette technologie qui se démocratise de plus en plus. Avec plusieurs modèles différents, la marque sud-coréenne reste dans la logique de ce qu’il a mis en place jusqu’à maintenant.

Les séries habituelles B1, C1, G1 et Z1 seront disponibles dans plusieurs tailles d’écran mais seule la série G1 bénéficiera de la dalle OLED Evo. Il s’agit ici d’une nouvelle itération de la dalle produite par LG Display et qui promet « une meilleure luminosité ainsi qu’une image dotée d’un réalisme incroyable ». Cette luminosité devrait bénéficier d’un gain d’environ 20%, reste à vérifier sur le terrain si les promesses sont tenues.

Vous aurez donc le choix entre les modèles 48, 55, 65, 77, 83 et 88 pouces selon la gamme du constructeur. Toutes bénéficieront en tout cas du nouveau processeur Alpha 9 Gen 4 hormis le B1 qui embarquera un Alpha 7 Gen 4. Ce processeur, boosté par l’intelligence artificielle dont les constructeurs raffolent, permettra entre autre d’upscaler une image d’une source inférieure à la 4K afin d’avoir un rendu exemplaire sur votre écran.

Tous les modèles proposeront également des ports HMDI 2.1, le dernier standard en matière de connectique, et pourront donc délivrer les meilleures performances s’ils sont connectés à votre machine de jeu. Les PC haut de gamme et les consoles de dernière génération, entendez par là PlayStation 5 et Xbox Series S/X, profiteront donc du VRR, de l’ALLM, de la G-SYNC, FreeSync, …

Et LG semblent vouloir faire plaisir aux joueurs en proposant carrément un menu dédié au gaming avec le « Game Optimizer« . Vous aurez donc la possibilité de régler tout un tas d’options complètement inédites sur votre téléviseur afin de rendre votre séance de jeu parfaite. Input lag réduit, réduction de la lumière bleue, ou son optimisé pour le jeu sont tout autant d’options offertes à l’utilisateur.

La 4K affichera jusqu’à 120 FPS tandis que les modèles 8K iront quant à eux jusqu’à 60 FPS, ce qui reste déjà suffisant pour 99% des joueurs. LG en a profitera pour également revoir sa télécommande ainsi que son interface webOS qui passe donc en version 6.0 afin de proposer une interface toujours plus intuitive et fluide.

Résumé des gammes OLED 2021

Série B1 (4K) disponible en 55, 65 et 77 pouces (prix inconnu)

Série C1 (4K) disponible en 48, 55, 65, 77 et 83 pouces (prix inconnu)

Série G1 (4K) disponible en 55, 65 et 77 pouces (prix inconnu)

Série Z1 (8K) disponible en 77 et 88 pouces (prix inconnu)

Le LCD ressuscité

Alors que le monde entier pensait que le LCD allait bientôt tirer sa révérence avec l’arrivée en force de la technologie OLED, c’était sans compter sur les différents constructeurs qui se sont tous attelés à donner un coup de boost au LCD.

2021 sonne donc avec l’arrivée du QNED chez LG, concurrent évident aux téléviseurs QLED de chez Samsung. Les QNED99, QNED95, QNED90 et QNED85 seront les premiers modèles du sud-coréen à bénéficier des dalles Mini LED.

Un coup à perdre les consommateurs (mais n’est-ce pas voulu ?) avec un nombre de références absolument faramineux et des termes commerciaux se ressemblant de plus en plus malgré une technologie différente. C’est le même processeur Alpha 9 Gen 4 qui sera chargé d’optimiser vos contenus sur les téléviseurs hormis pour le QNED85 qui sera logé à la même enseigne que le LG B1 du côté de l’OLED avec l’Alpha 7 Gen 4.

Les tailles d’écran pour ces modèles iront de 65 à 86 pouces, le nombre de mini LED s’élèvera au nombre de 30.000 et le nombre de zone indépendantes sur la dalle devrait s’élever à 2500. A titre de comparaison, le modèle mini LED de chez TCL sorti l’année dernière bénéficie de 780 zones indépendantes. Tous ces modèles profitent comme leur cousin OLED de ports HDMI 2.1 tirant parti des technologies ‘gaming’.

En sus, LG continuera à vendre sa technologie Nanocell, avec des prix forcément plus abordables que les nouveautés qui débarqueront à minima en mars 2021 pour les premiers modèles prenant la relève de l’ancienne gamme.

N’hésitez pas à consulter notre dossier complet sur le choix de votre téléviseur afin de faciliter votre choix et d’acheter le téléviseur qui correspond le mieux à vos besoins.