Après de longs mois d’attente, la PS5 et la Xbox Series X sortent enfin, avec la promesse de passer le cap de la vraie 4K. S’il n’est bien entendu pas essentiel d’avoir une TV 4K pour jouer à ces consoles, ces téléviseurs gaming sont un confort supplémentaire pour ceux qui souhaitent bénéficier du meilleur rendu de ces machines.

Malheureusement, il est parfois difficile de s’y repérer parmi toutes les offres existantes, surtout à cause de la multiplication des paramètres à prendre en compte, entre le HDMI 2.1, le VRR, le HDR etc., d’autant plus que ce genre de télé n’est pas accessible pour tous les budgets. C’est pour cela que nous vous avons préparé un guide qui recense quelques TV prêtent pour la nouvelle génération, aussi bien accessibles que haut de gamme, pour trouver l’écran parfait pour vous et votre prochaine console.

Comment choisir son téléviseur pour la nouvelle génération ?

Si vous prévoyez l’achat d’une télé 4K pour le gaming, plusieurs facteurs entrent en ligne de mire. Tous ne sont pas forcément essentiels selon votre budget, mais puisque nous allons les évoquer à de nombreuse reprises dans ce guide d’achat, voici quelques explications sur les termes et caractéristiques importants à connaître. Plus bas, vous retrouverez une sélection selon votre budget.

Le HDR ou High Dynamic Range est une technologie qui ajoute de l’amplitude aux couleurs. La plupart des téléviseurs en sont maintenant équipés (et proposent plusieurs formats tels que le HDR10, Dolby Vision…).

ou High Dynamic Range est une technologie qui ajoute de l’amplitude aux couleurs. La plupart des téléviseurs en sont maintenant équipés (et proposent plusieurs formats tels que le HDR10, Dolby Vision…). Le VRR & l’ ALLM , qui sont respectivement le taux de rafraîchissement variable (Variable Refresh Rate) et l’Auto Low Latendy Mode. Le premier permet d’éviter le tearing et d’adapter la fréquence d’affichage, le second réduit l’input lag.

& l’ , qui sont respectivement le taux de rafraîchissement variable (Variable Refresh Rate) et l’Auto Low Latendy Mode. Le premier permet d’éviter le tearing et d’adapter la fréquence d’affichage, le second réduit l’input lag. HDMI 2.1 : Nouvelle norme après le HDMI 2.0, qui fait la connectique que l’on vous conseille si vous partez sur un investissement élevé. Cela permet de regrouper toutes les compatibilités des fonctionnalités évoqués (VRR, ALLM…) avec la possibilité d’avoir un signal vidéo en 4K/120Hz ou 8k/60Hz (là où le 2.0 talonne en 4k/60Hz)

Pour plus d’informations sur ces différents termes, on vous a concocté un dossier complet sur comment choisir son téléviseur gaming et comprendre toutes ces technologies.

Télé 4K pas chères

Cette sélection regroupe différentes TV 4K disposant d’un prix abordable, avec des caractéristiques techniques suffisantes pour profiter de la nouvelle génération. Bien entendu, certaines concessions sont ici prises en comparaison des autres TV que nous présenterons plus loin, bien que ces écrans restent un excellent choix pour ceux qui ne voudraient pas se ruiner. Il ne faut pas oublier qu’en dehors du rendu de jeu, ces TV 4K sont aussi recherchées pour plus de confort sur les applications comme Netflix ou Disney+, et ces produits font largement l’affaire pour ces usages.

LG UN7300 55″

 

Il s’agit là d’un des écrans 4K les moins chers du marché, offrant tout de même de bonnes performances. Evidemment, il faut s’attendre à ne pas dépasser les 60 Hz ici, mais le 120 fps n’est de toute façon pas prêt de se démocratiser avant plusieurs longues années.

L’avantage de cette télé repose dans son faible input lag, ainsi que dans sa grande luminosité, en dépit d’un HDR (HDR 10) parfois un peu faiblard pourtant tout de même présent. Il ne faudra pas non plus compter sur la présence de FreeSync. Il s’agit là de compromis acceptables pour un TV qui oscille entre 350 et 400 euros, et qui sera suffisante pour avoir de beaux rendus en jeu.

Samsung TU8005 55″

Affiché à un prix un peu plus élevé que le LG UN7300, la Samsung TU8005 est dans le haut du panier de l’entrée de gamme, et a des arguments à faire valoir. Supportant le HDR 10 et le HDR dynamique avec son bel écran 4K 60 Hz, il permet de profiter de la plupart des jeux de nouvelle génération grâce à une qualité d’image très satisfaisante.

Il ne faut pas s’attendre à un support VRR ni a des pics de luminosité époustouflants, tout comme sa gamme de couleurs n’est pas la plus vaste du marché, mais il reste l’un des meilleurs dans sa gamme de prix.

Les TV gaming au meilleur rapport qualité-prix

Pour ceux ayant un budget plus confortable, les téléviseurs ci-dessous les convaincront assurément. Si l’on est toujours pas dans la maximum de ce que l’on peut tirer des consoles, ces TV assureront le spectacle et offriront un confort très agréable en jeu, tout comme pour le reste.

TV QLED Hisense U82QF 55″

Avec son QLED, Hisense se pose en concurrent de poids face aux géants Samsung, Sony et LG. Là encore, même si le HDMI 2.1 est absent, les sensations de jeu seront au rendez-vous et le HDR donne lieu à des couleurs et des contrastes très confortables. Il s’agit là d’un des meilleurs téléviseurs 4K en dessous de 900 euros, ce qui est aussi un argument face aux autres marques.

Sony XH90 Series (Coup de cœur rédaction) 55″

Sans dépasser la barre des 1 000 euros, la gamme Sony XH90 (ou X900H Series) fait des merveilles. Tout est là, du HDMI 2.1 au VRR, avec une qualité d’image époustouflante grâce à son écran LCD. Décrite comme étant le compagnon idéal pour la PS5, ce téléviseur gaming fera effectivement honneur à la dernière console de Sony et à la Xbox Series, notamment via son HDR très performant, des contrastes saisissant et très peu d’input lag. Le must-have de sa catégorie.

A la rédaction, c’est probablement le téléviseur que l’on recommande si vous n’avez pas un budget qui dépasse les 1000€. C’est simple, vous pouvez compter sur une excellent qualité d’image avec une dalle réactive, la compatibilité HDMI 2.1 et tout ce qui va avec (4K, ALLM, VRR, eArc) et un mode jeu très performant. Bref, foncez !

Actuellement, on vous la recommande dans son format 55 pouces, en 55XH9005, ou la 55XH9096, la seule différence résidant dans la possibilité de placer les pieds dans deux positions sur la 9096.

Meilleurs TV Xbox Series X / PS5 haut de gamme

Ces téléviseurs s’adressent à ceux qui souhaitent véritablement investir dans un écran de gamme, qu’ils n’auront pas besoin de changer avant des années. C’est souvent ici que l’on retrouvera évidemment les meilleures performances et les rendus les plus propres, avec le support de toutes les fonctions que nous évoquions précédemment. Si le HDMI 2.1 pour afficher du 120 fps est pour vous une condition sine qua none pour l’achat d’une télévision, c’est ici que ça se passe.

Philips 55OLED854 55″

Notre première Philips dans cette sélection propose une dalle OLED très convaincante. Elle délivre une image absolument excellente en HDR avec une expérience équilibrée et des contrastes divins. Equipé d’un processeur P5, qui excelle, la 55OLED854 a tout pour plaire mais loupe notre recommandation à cause de son input lag (latence d’affichage) légèrement au-dessus estimé à 30ms. A ne pas prendre si vous êtes joueur en ligne, notamment sur des FPS. Sinon, c’est l’une des plus qualitatives de cette sélection.

SAMSUNG Q80T 55″

Là encore, vous retrouverez tout ce dont vous aurez besoin pour afficher le meilleur des deux consoles, avec de l’HDMI pour un rendu en 120 fps. Avec sa technologie QLED, vous aurez droit à une incroyable qualité d’image et un input lag presque inexistant. Naturellement, cela se justifie par un prix élevé, mais qui semble être le tarif le plus adéquat face à ce niveau de qualité.

LG OLED CX 2020 55″ (Recommandation)

 

Si vous souhaitez surtout profiter de l’achat d’une télévision pour passer à l’OLED, c’est vers la gamme LG OLED CX 2020 qu’il faudra vous tourner. Attention, qui dit écran OLED dit également budget plus conséquent, et ce téléviseur n’est pas là pour nous faire mentir. Affiché à plus de 1 600 euros quand il est en réduction, il est un investissement qui ne se prend pas à la légère, mais qui ne déçoit pas.

Il s’agit tout simplement de la meilleure TV 4K de la liste, avec tous les supports nécessaires pour être tranquille jusqu’à la génération suivante, voire plus. Elle dispose en plus du Nvidia G-Sync pour afficher le meilleur rendu des jeux, et la qualité de son HDR est tout bonnement exceptionnelle. N’oublions pas l’input lag particulièrement satisfaisant. Le budget est plus conséquent, mais il s’agit indéniablement du téléviseur gaming que l’on conseille le plus.

Ready for PS5

Avec ses TV, Bravia, Sony a lancé plusieurs labels. Le premier, déjà lancé sur le marché, Perfect for PlayStation, regroupe des TV optimisées pour le jeu sur PS4 (Pro) ou sur PS5. Elles n’offrent cependant pas les performances optimales, notamment l’absence de HDMI 2.1 ou de mode VRR, pourtant, elles proposent déjà quelque chose de très appréciable à un tarif abordable.

Puis vient le label « Ready for PS5 », lancé en cette seconde moitié de l’année pour accueillir la nouvelle machine du constructeur. On y retrouve les séries XH90 et ZH8 avec la prise en charge du signal 4K à 120 Hz, un input lag très bas, la compatibilité eArc et tout ce qu’il vous faut. On est effectivement sur des tarifs beaucoup plus élevés.

Notez qu’évidemment, la gamme Ready for PS5 est compatible avec vos consoles Xbox Series X | S, Sony mettant logiquement en avant sa marque. Avec ce guide d’achat pour bien choisir son téléviseur gaming, vous êtes probablement parés pour jouer dans les meilleures conditions sur votre PS5 ou Xbox Series X|S !