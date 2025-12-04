Cast Outs : Le jeu annulé par Sony de London Studio réapparait et prévoit une sortie en accès anticipé en 2027

London Studio est mort, mais pas son jeu

Twisted Works se garde évidemment de dire que Cast Outs est le jeu que London Studio préparait, mais il ne faut pas être un grand détective pour voir les points communs entre ce jeu et le projet annulé, qui a sans doute eu droit à quelques changements pour être publié de manière indépendante.

Le titre se présente comme un jeu d’action coopératif à la troisième personne (jouable de 2 à 4 personnes) PvE dans lequel on pourra manier des personnages disposant de pouvoirs magiques uniques, qui devront faire face à l’invasion de créatures dans les rues de Londres, le tout avec un aspect un peu cartoon et très coloré.

On nous promet déjà des synergies entre les différents pouvoirs, avec la possibilité de les améliorer en cours de route parmi plusieurs options possibles. Même le décor devrait jouer un rôle important ici, avec des parties qui peuvent être détruites. Plusieurs modes de jeu seront proposés, comme de la survie, du speedrun ou bien des missions classiques de type escortes.

Cast Outs est prévu comme un jeu premium et non un free-to-play, qui sortira sur PC, PS5 et Xbox Series, avec peut-être une version Switch 2 après le lancement si cela devient possible. Sur la première vidéo du jeu, la Xbox Series n’est pas mentionnée, mais c’est bien le cas dans la FAQ publiée par le studio et relayée par Gematsu.

Le jeu passera d’abord par une phase d’accès anticipé début 2027. Ce qui est donc encore loin, mais on peut imaginer que le studio a décidé de révéler le titre dès maintenant afin de trouver des supports financiers pour l’aider à aller au bout du projet.