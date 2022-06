Capcom showcase : l'éditeur fera le point le 14 juin

Capcom était très bien représenté la semaine dernière lors du State of Play mais cela n’empêchera pas l’éditeur de faire sa propre présentation dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 juin, à minuit, heure française pour être précis.

Capcom a encore des choses à dire

Capcom nous donne donc rendez-vous lundi soir pour une émission d’environ 35 minutes qui reviendra uniquement sur des projets déjà connus. Cela veut dire qu’il ne faut pas s’attendre à des annonces de jeux mais vu ce que l’on connait déjà et le temps imparti, il devrait quand même largement y avoir de quoi se mettre sous la dent.

On pense forcément au remake de Resident Evil 4 fraîchement annoncé ou à Street Fighter 6 et son intriguant mode histoire. Mais il ne faut pas oublier d’autres titres dévoilés lors de présentations Sony précédentes avec Exoprimal du State of Play de mars (oui oui, on s’en est souvenu en préparant cette news) et l’énigmatique Pragmata qui avait fait ses débuts en même temps que la PS5.

Difficile de passer à côté de l’extension Sunbreak de Monster Hunter Rise qui sortira à la fin du mois, et on pourra aussi probablement compter sur quelques nouvelles des portages PS5 et Xbox Series des RE 2, 3 et 7. Et soyons fous, misons aussi une petite pièce sur le grand retour de l’arlésienne du multijoueur, Resident Evil RE:Verse, avec pourquoi pas une sortie dans la foulée pour en finir ?

Bref, cette année même sans grande annonce, Capcom devrait nous proposer une conférence de juin beaucoup intéressante que celle de 2021. Rendez-vous sur les chaînes officielles Youtube et Twitch de l’éditeur, ou sinon, vu son heure tardive, vous pourrez toujours consulter toutes les news dès votre réveil sur notre site.