Capcom annonce Exoprimal, un shooter multijoueur futuriste avec des dinosaures

Le State of Play qui a eu lieu ce soir a révélé son lot d’annonces concernant de nouveaux titres, quand bien même ceux-ci n’ont sans doute pas réussi à créer un vrai engouement. Le premier jeu à avoir été révélé lors de cette émission a été Exoprimal, et si l’on a eu peur pendant un temps que Pragmata se soit transformé en shooter multijoueur ou que Dino Crisis soit parti dans une direction dont personne ne veut pour la licence, il s’agit bien d’une nouvelle licence qui semble être un curieux mélange entre Anthem et ARK.

Anthem, c’est toi ?

Si vous avez un air de déjà-vu, c’est bien normal tant les armures que l’on voit dans ce trailer font immédiatement pensé au style d’Anthem, aussi bien dans le look que dans le gameplay.

Le jeu nous plongera en 2043, tandis que le monde voit apparaitre d’étranges vortex qui font déferler des vagues de dinosaures sur les villes, et ce par centaines. Armés d’exosquelettes aux capacités uniques, cinq joueuses et joueurs (parce que 4, ça faisait sans doute trop Anthem) se regrouperont pour faire le ménage. On compte alors trois types d’exosquelettes, à savoir :

Assaut : L’armure rapide qui inflige des dégâts en rafale

: L’armure rapide qui inflige des dégâts en rafale Tank : Une armure qui protège les autres tout en étant lourdement armé

: Une armure qui protège les autres tout en étant lourdement armé Soutien : Armure polyvalente qui peut notamment soigner les alliés

Capcom nous apprend alors que le gameplay a avant tout été pensé pour la coopération, avec la possibilité de changer d’armures en plein combat afin que chacun puisse s’adapter à chaque rôle dont l’équipe a besoin.

Les développeurs nous en disent un peu plus sur cet Exoprimal dans une vidéo dédiée, où l’on constate que c’est en fait deux équipes de 5 qui joueront en même temps, et qui devront accomplir des objectifs avant les autres pour gagner.

Exoprimal sortira sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dans le courant de l’année 2023.