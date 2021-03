Call of Duty Warzone : Des cheaters frustrés semblent interrompre des matchs en cours

Comme bon nombre de jeux compétitifs populaires, Call of Duty : Warzone est souvent la proie de nombreux cheaters (ou tricheurs) qui n’hésitent pas à utiliser des outils illégaux pour « performer » durant les parties. Il semble que cela ne suffise plus pour certains puisqu’ils auraient une dernière solution en cas d’échec.

De gros mauvais perdants ?

La guerre entre les tricheurs et le Battle Royale en free to play d’Activision dure depuis un bon moment. Bien que l’éditeur combatte efficacement ce fléau, ces développeurs de l’ombre trouvent toujours de nouvelles failles. Rapporté par le compte twitter ModernWarzone, il semble que les hackeurs puissent désormais interrompre un match en cours comme vous pouvez le voir ci-dessus avec un extrait du streamer BisaG10.

Sans prévenir, l’escouade se retrouve avec une killcam puis une fin de match alors qu’il restait encore 18 joueurs en vie. La même chose est arrivée à un autre utilisateur de twitter en réponse au précédent tweet avec 64 joueurs encore debout, vidéo à l’appui. Dans les deux cas, l’écran de fin affiche que le joueur a terminé premier (bien que ce ne soit pas le cas dans les faits) et il semble que cela ne soit pas un bug mais bel et bien l’œuvre de hackers frustrés de ne plus pouvoir tricher comme avant et/ou d’avoir perdu lors d’un match.

Same thing happened to me as well! pic.twitter.com/e5OYnWK02L — Luke Frost (@itfcluke) March 11, 2021

Le 2 février dernier, plus de 60 000 cheaters ont été bannis selon Activision, mais il s’agit là malheureusement d’une lutte incessante. Certains joueurs continuent encore de désactiver la fonction crossplay sur consoles pour éviter les joueurs PC qui regroupent une grande majorité de tricheurs. Call of Duty : Warzone a d’ailleurs fêté son premier anniversaire le 10 mars dernier.