Activision poursuit l’un des plus gros créateurs de cheat pour Call of Duty : Warzone

On vous en parlait il y a quelque temps, les cheaters (ou tricheurs) sur Call of Duty : Warzone étaient devenus un tel fléau que certains joueurs sur consoles désactivaient le cross-plateforme afin d’éviter les joueurs PC (là où les cheaters sont le plus présents). Aujourd’hui marque une victoire pour tous les joueurs puisque l’un des plus gros créateurs de cheat vient d’être poursuivi en justice par Activision.

« Nous sommes désolés » façon South Park

« CxCheats.net » était un site assez connu dans la communauté pour vendre des installations de triches tout en assurant un suivi avec des mises à jour. Suite à une action en justice de la part d’Activision Blizzard, c’est désormais terminé. Sur reddit, un utilisateur nommé « MrTheRevertz-« a pu prendre une capture d’écran du serveur discord appartenant au site susmentionné avant que celui-ci cesse d’exister.

« Certains d’entre vous sont peut-être déjà au courant, Activision Publishing Inc a poursuivi CXCheats.net en justice et ils nous ont fait comprendre que nos services violaient les conditions d’utilisation. Suite à cette action en justice, nous avons accepté de cesser le développement et le support de tous nos produits et services vendus sur le site concernant Call of Duty. Ces produits ne reviendront pas sur CxCheats sous aucune autre forme. Vous devez aussi être conscient qu’utiliser des outils tiers dans Call of Duty pourra entraîner une suspension ou un bannissement de votre compte par Acitivsion Publishing Inc ou des développeurs. Nous nous excusons pour le mal que nous avons causé aux joueurs de Call of Duty. »

Derrière ce message très carré sans doute écrit par un avocat, il faut savoir que ces services de triches représentent un véritable marché florissant pour ces développeurs souhaitant vendre leurs services aux plus offrants. Avec le succès des Free to Play en général, sans oublier le confinement qui a apporté sa contribution, on peut présager que la demande n’est pas près de baisser. Heureusement, les gros éditeurs comme Activision peuvent se permettre de financer des actions comme celles-ci afin d’envoyer un message clair.

En effet, dans un free to play, il est assez facile pour ces tricheurs de recréer de nouveaux comptes après un bannissement. Le cheat est très mauvais pour les affaires de l’éditeur puisque la pratique peut dégoûter les joueurs qui dépenseront moins dans des Battle Pass et autres cosmétiques. Il est impossible d’avoir zéro cheater sur un jeu, mais il est possible de considérablement réduire le nombre en agissant sur plusieurs fronts.

Personne n’y échappe, pas même Fall Guys dernièrement, et certains studios tentent de nouvelles choses afin de lutter contre comme Riot Games avec son anti-cheat controversé pour Valorant. En tout cas, Activision a tout intérêt à ne pas éclabousser la promotion de son nouveau Call of Duty : Cold War avec des scandales de cheaters. Histoire de vous consoler un peu, sachez que le site Eurogamer a déniché quelques captures d’écran de malheureux clients de CxCheats demandant un remboursement après cette nouvelle.