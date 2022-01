Call of Duty : Les trois prochains épisodes, dont Warzone 2, sortiront bien sur PlayStation selon Bloomberg

Le rachat d’Activison/Blizzard par Microsoft a suscité bon nombre d’interrogations, voire d’inquiétudes, à propos de l’avenir de certaines licences chez les concurrents. Call of Duty, l’une des franchises les plus populaires du XXIe siècle et quelque peu liée à PlayStation, fait partie des sujets évoqués.

Et si Phil Spencer a laissé entendre des éléments en faveur d’une disponibilité maintenue des futurs opus du côté de chez Sony, Bloomberg, via Jason Schreier, semble en mesure d’affirmer que le futur proche du géant du FPS chez la marque nippone est assuré, du moins pour un temps.

Un avenir à long terme plus opaque

NEW: Activision is committed to releasing at least the next three Call of Duty games on PlayStation even after the Xbox acquisition, according to people familiar with the deal. That's COD2022, COD2023, and Warzone 2 (in 2023). After that, it's hazier https://t.co/OpWE7Tk9KV — Jason Schreier (@jasonschreier) January 25, 2022

Quelques jours plus tôt, le dirigeant de Xbox Games Studios exprimait en effet le souhait de respecter les accords existants entre Sony et Activision. Et parmi ces accords, Jason Schreier nous confie, grâce à un témoignage anonyme recueilli auprès de quatre employés de l’entreprise de Bobby Kotick, que les trois prochains jeux Call of Duty seront jouables sur PlayStation.

Dans cet accord, qui était déjà en vigueur avant l’annonce du rachat d’Activision par Microsoft, sont compris l’épisode devant sortir cette année, développé par Infinity Ward, un autre dont s’occupe Treyarch, ainsi qu’une suite à Call of Duty Warzone, ce qui couvrirait deux années de sorties selon le personnel contacté par Schreier.

Lorsque, dans le même temps, la rumeur selon laquelle la série pourrait abandonner son système d’épisodes annuels à partir, au mieux, de l’année prochaine, ce qui correspond à la durée de l’accord liant encore PlayStation à Activision, la donne changerait donc à partir de ce « Call of Duty Warzone 2« . Xbox n’aura plus les mains liées et pourra être en mesure de piloter plus librement l’avenir de la franchise.

C’est d’ailleurs ce qu’évoque le personnel interrogé : sitôt la concrétisation du rachat, espérée par Microsoft entre 6 et 18 mois, la relation entre PlayStation et Call of Duty ne sera plus forcément garantie, et les joueuses et joueurs fidèles à la firme japonaise resteront pendues aux lèvres de Phil Spencer quant à la suite.

Mais pour l’heure, et en attente d’informations que nous n’aurons a priori pas de sitôt, nous devrions donc voir encore Call of Duty sur PlayStation à trois reprises, conditionnel que nous abandonnerons définitivement après confirmation de la part des constructeurs.