Phil Spencer précise l’avenir de Call of Duty sur PlayStation

Depuis l’annonce du rachat d’Activision Blizzard par Microsoft, beaucoup de questions se posent. Notamment en ce qui concerne l’avenir de la célèbre licence Call of Duty. Phil Spencer, le dirigeant de Microsoft Gaming, précise les choses.

Call of Duty reste sur PlayStation ?

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022

Via un tweet, Phil Spencer a tenu à clarifier quelques zones d’ombre concernant Sony. Maintenant que Microsoft a tous les droits sur les licences d’Activision Blizzard, des questions légitimes se posaient et spécialement pour l’une des franchises les plus lucratives du jeu vidéo : Call of Duty. Allait-on vers de futurs exclusivités Xbox pour le FPS ? Il semble aujourd’hui que non si l’on en croit le patron d’Xbox Games Studios :

« J’ai eu de bons échanges cette semaine avec les leaders de Sony. J’ai confirmé notre intention d’honorer tous les accords existants lors de l’acquisition d’Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une part importante de notre industrie et nous sommes attachés à cette relation ».

Les joueurs PlayStation peuvent donc être rassurés, les prochains titres sortiront probablement sur PS5 de ce que l’on comprend. Avec cette déclaration, Phil Spencer a objectivement bien joué son coup en matière de communication et d’image de marque. La voie de l’exclusivité n’était pas impossible et aurait sans doute entraîné une stratégie agressive mais potentiellement payante pour la marque verte en dépit des retombés de la communauté. Précisons également qu’il se défausse par la même occasion d’une partie des critiques concernant le monopole que cela aurait pu déclencher.

Comme on le rappelait lorsque l’on évoquait la réponse de Sony à ce rachat, il est toutefois certains que Call of Duty bénéficiera désormais d’avantages énormes sur les consoles Xbox à l’avenir (alors que jadis c’était Sony qui raflait toutes les exclusivités temporaires et autres bonus). Toujours est-il qu’il faudra tout de même des précisions concernant les détails de ce futur entre Call of Duty et PlayStation (le tweet n’est pas très précis au bout du compte), mais la nouvelle a au moins le mérite d’apaiser un tant soit peu.