Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft va être étudié par la FTC, ce qui complique l’affaire

Le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft a beau être historique et presque déjà acté dans l’inconscient collectif, mais jusqu’au mois de juin 2023 et la fin définitive de cette opération, il peut encore se passer énormément de choses. Un tel rachat est forcement scruté de très près par les organismes de régularisation sur le marché américain, et cette fois-ci, l’affaire va être jugée par la FTC (Federal Trade Commission), qui est connue pour avoir la main ferme sur ce genre de sujet.

Microsoft face à l’organisme le plus sévère

C’est Bloomberg qui nous apprend cela en déclarant que la FTC va jouer un grand rôle dans la validation ou non de ce rachat, en compagnie du département de la justice. Et ça tombe mal pour Microsoft, car lors de l’annonce du rachat d’Activision/Blizzard, la FTC annonçait dans le même temps un renforcement sur les lois anti-trust afin de prévenir les débordements suite à de grosses fusions telles que celle-ci.

Et autant dire que la FTC n’est pas vraiment connue pour son côté laxiste dans ce domaine, puisque l’organisme s’est récemment mise en travers du chemin de Nvidia, qui souhaitait racheter ARM, afin de prévenir un manque de compétition sur le marché des puces informatiques.

Cela ne veut pas dire que la FTC va forcément s’interposer dans le rachat d’Activision-Blizzard par Microsoft, mais le deal est désormais un tout petit peu plus incertain. La FTC va alors enquêter sur le dossier afin de voir si Microsoft va créer un monopole ou non (c’est sans doute pour rassurer ces organismes que Phil Spencer a clarifié l’avenir de Call of Duty chez PlayStation), et prendra des décisions en conséquences.

Rappelons que si le deal ne va pas jusqu’au bout, Microsoft devra 3 milliards de dollars à Activision-Blizzard.