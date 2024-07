Calendrier des sorties jeux vidéo juillet 2024

L’été arrive, et comme chaque année, la période estivale est un peu plus calme côté triple AAA. Mais cela n’empêcheront pas les prochaines semaines d’avoir d’être tout de même pas mal chargées, notamment en sorties de jeux indépendants. Après un mois de juin assez costaud, voyons ensemble toutes les sorties jeux vidéo de juillet 2024 sur consoles et PC.

Les sorties à retenir en juillet 2024

Avant de vous fournir la liste complète des sorties, on revient sur les rendez-vous importants avec notre traditionnelle vidéo. Une sélection des jeux importants, comme l’arrivée de Zenless Zone Zero, nouvelle création de Hoyoverse, The First Descendant, un looter-shooter à surveiller ou encore la nouvelle licence de Capcom, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess.

Les jeux de juillet 2024

Voici l’ensemble des jeux à venir tout au long du mois, au moment de la publication de cet article. Vous pouvez aussi découvrir toutes les sorties jeux vidéo de juillet 2024 sur notre page dédiée, actualisée régulièrement.

2 juillet

4 juillet

5 juillet

9 juillet

Once Human (PC)

Naheulbeuk’s Dungeon Master (PS5, Xbox Series, Switch)

Ark of Charon (PC accès anticipé)

11 juillet

12 juillet

15 juillet

Darkest Dungeon 2 (PS4, PS5, Switch)

Supernatural (PC)

16 juillet

17 juillet

18 juillet

19 juillet

22 juillet

23 juillet

25 juillet

Earth Defense Force 6 (PC, PS5, PS4)

Tokyo Xanadu EX+ (Switch)

Arranger: A Role-Puzzling Adventure (PC, pS5, PS4, Switch, Netflix)

26 juillet

30 juillet

The Garden Path (PC, Switch)

31 juillet

Roots of Pacha (Xbox Series, Xbox One)

Acheter au meilleur prix vos jeux physiques juillet 2024