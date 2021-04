Exophobia

Exophobia est un FPS d’inspiration rétro dans une univers de science-fiction développé par Zarc Attack et édité par PM Studios. Le joueur se réveille à bord d’un vaisseau spatial labyrinthique truffé de pièges et où grouillent des extraterrestres hostiles. Le titre mêle exploration et phases de tirs frénétiques. Le joueur a la possibilité d’améliorer son arsenal et personnaliser ainsi son style de combat.