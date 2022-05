Wéko The Mask Gatherer

Wéko The Mask Gatherer est un jeu d'action-aventure développé par Robin Haefeli et Simon Da Silva. On y suit les aventures d'un gecko nommé Wéko qui se sert du pouvoir des masques. Ils viennent l'aider lors des combats mais aussi pour résoudre les énigmes et progresser dans l'exploration de ce monde qui cache une part sombre. Mais dans sa quête pour trouver les sept Masques Primordiaux, le héros ne se contentera pas que de ces objets et il use aussi d'une arme qui peut adopter trois formes différentes pour faire faire des combinaisons lors de combats qui se rapprochent de ce que l'on peut trouver dans les Action-RPG actuels avec notamment une barre de stamina et des roulades.