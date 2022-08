Flock

Flock est un jeu d'aventure coopératif multijoueur développé par Hollow Ponds et Richard Hogg et édité par Annapurna Interactive. Présenté comme une véritable "ode au bonheur de voler et aux joies de la découverte", ce titre invite les joueurs et les joueuses à incarner des bergers volants devant s'occuper de leur propre troupeau d’adorables créatures volantes (oiseaux, poissons, serpents…).