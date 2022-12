Let’s School

Let's School est un jeu de gestion/management d'école développé et édité par Pathea Games dont l'objectif est de devenir le meilleur directeur possible. Il faudra alors bâtir votre école selon vos souhaits puis de la gérer, en choisissant les associations, les exercices et toute autre activité scolaire. Une campagne sera proposé, avec divers catastrophes aléatoires.