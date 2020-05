Bug Fables prend date sur Playstation 4, Switch et Xbox One

Annoncé il y a pratiquement un an, Bug Fables sortait le 21 novembre dernier sur PC et recevait un accueil critique enthousiaste, bien que plutôt silencieux. Le hic, c’est que le titre de Moonsprout Games était aussi attendu sur consoles, sujet que l’éditeur, DANGEN Entertainment, s’était bien gardé d’aborder en profondeur. Cela dit, au cours de la semaine passée, les choses ont pris une autre tournure.

Une date pour les versions consoles

Bug Fables est un titre au design cartoon très coloré, reprenant de loin la direction artistique et le concept d’un Mario Maker. Une inspiration remarquablement solide et originale, puisque peu sont les titres s’y étant essayé jusqu’à présent. Quoi qu’il en soit, Bug Fables sortait en fin d’année dernière sur PC, et rien n’indiquait que les versions consoles étaient encore en développement, ou le contraire.

Au cours de la semaine, l’éditeur a néanmoins annoncé l’arrivée très prochaine du titre sur les trois supports en étant pour le moment privés : la Nintendo Switch, la PlayStation 4 et la Xbox One. Bug Fables sera en effet disponible dès le 28 mai sur leurs plateformes de téléchargement, à un tarif qui n’a cependant pas encore été communiqué.