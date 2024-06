Bubsy in: The Purrfect Collection s’annonce et signe le retour du lynx qui arrivera en 2025 sur PC et consoles

Paws de bienvenue pour les néophytes

Avec cet ultime drop en fin de showcase, Limited Run Games compte donc faire revenir une icône des platformer apparue pour la première fois en 1993, pas forcément toujours pour le meilleur d’ailleurs, mais tout de même.

Et dans Bubsy in: The Purrfect Collection ce sera l’occasion de traverser l’essentiel de l’histoire du lynx, grâce à ce fameux Carbon Engine vanté par LRG, qui verra aussi notamment Tomba! 2 renaître l’an prochain.

*sigh* Were you expecting someone else? That's right, Bubsy is back in a Carbon Engine collection of classic capers! Bubsy in: The Purrfect Collection releases digitally and physically in 2025. pic.twitter.com/mbD51pTkVG — Limited Run Games (@LimitedRunGames) June 20, 2024

Bien qu’aucun jeu n’ait été explicitement mentionné au cours de l’annonce, les images aperçues ici et là nous donnent comme indice que nous devrions retrouver, a priori, les quatre premiers jeux, dont voici la liste :

Bubsy in: Claws Encounters of the Furred Kind

Bubsy II

Bubsy in: Fractured Furry Tales

Bubsy 3D: Furbitten Planet

La compilation éditée par Atari risque donc de nous refaire voyager à travers la Nes et la PSX en passant par la Jaguar et la Game Boy. Les trois premiers épisodes sont des platformer 2D tandis que celui sur PlayStation passe, comme son nom l’indique, à la 3D, avec sa réputation légendaire d’être particulièrement mauvais.

Au menu de cette collection, qui espère moderniser un minimum ces anciens jeux, on devrait retrouver aussi, à l’image des remasters de Tomba!, du contenu supplémentaire comme des artworks, documents et autres interviews, ainsi que le support de trophées et succès pour les plateformes concernées.

Bubsy in: The Purrfect Collection sortira physiquement et numériquement sur PS5, Xbox Series, Switch, et PC en 2025.