Bubsy in: The Purrfect Collection : La liste des jeux est désormais officielle, et oui, Bubsy 3D est bien présent

Purr le meilleur et purr le pire

Atari et Limited Run Games ont donc fini par détailler le contenu de Bubsy in: The Purrfect Collection. Et si on compte bien quatre jeux, c’est en réalité un total de huit softs qui s’offre à nous, si l’on inclue leurs différentes versions. Voici le détail de la compilation :

Bubsy in Claws Encounters of the Furred Kind (Mega Drive, Super Nintendo, Super Famicom)

Bubsy II (Game Boy, Mega Drive, Super Nintendo)

Bubsy in Fractured Furry Tales (Jaguar)

Bubsy 3D (PlayStation)

Au cas où vous auriez loupé l’annonce de la compilation en juin dernier lors du Limited Run Games Showcase, on reste donc sur la carrière old school du lynx roux. Pas de The Woolies Strike Back ni de Paws on Fire! donc.

Rappelons également que l’on nous promet des améliorations graphiques et de qualité de vie afin de (re)découvrir ces jeux rétro dans de meilleures conditions. Il est en effet pas impossible de trouver un peu rude l’approche avec ces titres vieux depuis plus de 25 ans. Et on pense évidemment à Bubsy 3D, où on imagine difficilement comment le tir peut être rectifié.

Quoiqu’il en soit, Bubsy in: The Purrfect Collection sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC via Steam en 2025, sans davantage de précision sur la fenêtre de sortie.