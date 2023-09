Ce nouveau pack PS5 avec EA Sports FC 24 est à seulement 499 €

Où trouver le pack PS5 + EA Sports FC 24 ?

Depuis l’augmentation du prix de la PS5, on a pu voir passer plusieurs bons plans qui empêchent de payer le prix fort la console, soit 550 €. Mais l’offre du jour est véritablement attrayante, puisqu’en plus d’être bradé, ce pack permet de mettre la main sur l’un des jeux les plus attendus de l’année sans surcout. C’est une offre assez rare qui a été publiée aujourd’hui, et sans doute l’une des meilleures entourant la PlayStation 5 depuis son lancement.

On retrouve en effet un pack contenant la PS5 dans son édition standard (avec lecteur), avec en plus la version PS5 de EA Sports FC 24 comprise dans le bundle (jeu disponible en téléchargement). Habituellement, ce genre de pack est proposé à prix coutant en suivant l’augmentation du prix de la console, soit aux alentours de 619 €, mais aujourd’hui, on peut voir qu’il est lancé à seulement 499,99 €, donc une réduction de 120 €.

C’est-à-dire moins cher qu’une PS5 vendue seule en temps normal, ce qui est déjà une affaire, et ça l’est encore plus lorsque l’on sait qu’un jeu tout récent est compris dans le bundle. Ce qui en fait donc le pack PS5 de l’année à ne pas manquer.

Vous pouvez déjà précommander ce bundle PS5 + EA Sports FC 24 chez plusieurs revendeurs, en sachant qu’il sera disponible dès le 29 septembre prochain, pile pour le lancement du jeu de foot. Sachez d’ailleurs que si vous précommandez sur Micromania, vous pourrez participer à un tirage au sort pour remporter deux billets pour le prochain match PSG – AC Milan (offre valable jusqu’au 8 octobre).