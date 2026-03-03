Blue Prince : Le jeu d’aventure et d’énigmes de Dogubomb et Raw Fury débarque aujourd’hui sur Nintendo Switch 2

L’un des meilleurs jeux de 2025 arrive sur Switch 2

Pour celles et ceux qui seraient passé(e)s à côté de cette petite pépite, elle nous invite à incarner Simon, un jeune homme héritant du manoir de Mont Holly. Suite aux dernières volontés de son précédent propriétaire, il a pour mission d’y localiser la chambre 46, afin de découvrir ce que cette mystérieuse pièce abrite. Cependant, pour y arriver, nous devons nous confronter à plusieurs obstacles. Non seulement c’est à nous de décider quelle salle placer à chaque fois que nous ouvrons une porte de la demeure, par le biais d’un système de plans générés de façon aléatoire, mais, en plus, l’agencement des lieux se réinitialise chaque jour. Pour couronner le tout, la bâtisse accueille de nombreuses énigmes diverses et variées et plus ou moins difficiles à résoudre. Alors, en combien de tentatives pensez-vous réussir à atteindre la fameuse chambre 46 ?

Outre nous partager cette information, les développeurs ont profité de l’occasion pour nous indiquer que ce portage prend en charge le mode Souris des Joy-Con de la console hybride nippone. Un ajout sympathique sur le papier pour celles et ceux qui pourraient ne pas être pleinement satisfait(e)s des contrôles classiques. En revanche, n’espérez toujours pas avoir droit à une quelconque traduction française, même partielle. Mais si ce détail n’est pas un frein pour vous, alors c’est une expérience au combien fascinante qui vous attend.

Blue Prince est disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, et donc dès maintenant sur Nintendo Switch 2.