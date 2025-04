Blue Prince : Ce nouveau jeu de casse-têtes séduit la critique et s’imposerait comme l’un des meilleurs jeux de 2025

Déjà l’un des meilleurs jeux de l’année pour la presse

Blue Prince est un jeu qui sollicitera vos neurones et qui est fait pour celles et ceux qui adorent les puzzles. Il nous demande d’explorer un mystérieux manoir dont les pièces ne font que changer de place, notamment en fonction de vos choix. Votre but est de découvrir ce qu’il se cache dans la chambre 46, et pour cela, il vous faudra avancer de manière judicieuse en prenant en compte le fait que le manoir se réinitialise tous les jours, ce qui apporte une petite touche de roguelike.

Déjà avec sa démo, le titre avait su attirer les regards et semblait se positionner comme un jeu à ne pas manquer pour les amateurs de casse-têtes. Il est en réalité bien plus réussi que ce à quoi l’on aurait pu s’attendre, du moins si l’on en croit les différents tests qui affluent aujourd’hui suite à la levée de l’embargo. Avec un score de 92 sur Metacritic et 91 sur OpenCritic, le jeu semble séduire tout le monde.

Jason Schreier de Bloomberg parle par exemple de l’un des « meilleurs jeux » de tous les temps, tandis qu’Eurogamer évoque un jeu « extraordinaire » et d’un design très riche. Les superlatifs ne manquent pas pour cette expérience, que Rock, Paper, Shotgun n’hésite pas à comparer à Gone Home ou bien à Outer Wilds, rien que ça.

Des critiques élogieuses que l’on pourra vérifier par nous-mêmes dès le 10 avril sur PC, PS5, et Xbox Series. La meilleure nouvelle dans tout cela est que Blue Prince sera aussi directement intégré dans le Xbox Game Pass ainsi que dans le PlayStation Plus Extra et Premium.