Bithell Games (Thomas Was Alone, TRON: Catalyst) se sépare de la majeure partie de son équipe, faute de partenaires financiers

Onze postes sont supprimés

Pour Bithell Games, tout avait commencé avec l’original Thomas Was Alone en 2010, à l’époque développé par un Mike Bithell en solo. Puis les années et les projets passèrent en fédérant autour de lui une petite équipe. Dans son histoire, le studio a notamment sorti John Wick Hex, TRON: Identity et le tout dernier TRON: Catalyst.

Hélas, on apprend ce 8 août sur Bluesky que le studio n’a pas réussi à « obtenir un projet de plus grande envergure ». Conséquence ? Une réduction des effectifs, entraînant la suppression de onze postes, ce qui correspond à la majorité de l’équipe à temps plein.

Dans son communiqué, Mike Bithell détaille les raisons de ce changement :

« Il était devenu clair que, avant la sortie de notre dernier jeu, nous n’allions pas échapper aux difficultés rencontrées par de nombreuses équipes de développement en quête de partenaires financiers entre 2024 et 2025. Heureusement, nous avons pu communiquer ces difficultés en amont et avons travaillé avec les équipes concernées afin de faciliter autant que possible ces départs grâce à des indemnités de départ. »

Au moins, il n’est pas question cette fois de licenciements appris via un mail complètement déshumanisé sans sommation. Mike Bithell poursuit son communiqué en soulignant à quel point les personnes concernées sont talentueuses, et qu’il espère voir rebondir ailleurs. Au sujet des éventuelles incidences sur le catalogue du studio, qui devrait accoucher cette année de Amberspire, Bithell ajoute :

« Cette nouvelle n’impactera pas la disponibilité de nos jeux auto-édités existants, ni sur le suivi dont ils bénéficient. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers notre public, et nous espérons que votre intérêt pour notre travail se poursuivra auprès des membres concernés, au moment de rejoindre d’autres fonctions. Bithell Games a toujours été défini et promu par ses équipes. Aujourd’hui, nous le sommes moins. »

Une mauvaise nouvelle qui nous rappelle le destin récent des rochelais de Tower Five, obligés quant à eux de mettre la clé sous la porte, pour des raisons similaires. On souhaite aux membres concernés par la suppression de postes de poursuivre leur carrière le plus rapidement possible.