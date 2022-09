TRON: Identity

TRON: Identity est un visual novel qui se déroule dans l'univers de science-fiction TRON. On suit les aventure de Query, un programme détective, qui est chargé d'enquêter sur une mystérieuse intrusion. Les choix qui sont présentés influent sur le reste de l'histoire avec plusieurs chemins à prendre. En plus des nombreuses dialogues, le jeu met en place de la recherche d'indices en défragmentant des Disques via des puzzles, qui aident à mieux comprendre ce qu'il se passe.