Tower Five, le studio français derrière Les Fourmis, est contraint de fermer ses portes en l’absence de financements nécessaires

Une tour rochelaise s’effondre tristement

C’est par un post sur Linkedin que Renaud Charpentier, co-fondateur de Tower Five et directeur sur Lornsword Winter Chronicle et Les Fourmis, que l’on apprend la nouvelle. Un couperet qui tombe en plein développement de Loaders, un free-to-play shooter tactique en multijoueur à 10 contre 10, prenant place dans un univers sci-fi où l’on aurait contrôlé des tanks.

Hélas, le clap de fin a dû être donné en raison de l’absence de financements, empêchant l’équipe d’aller plus loin. Une issue particulièrement cruelle alors que Les Fourmis fait partie des belles réussites françaises de l’année, en ayant su trouver son public en plus d’avoir été apprécié par la critique. Un succès carrément symbolisé par la réception du prix de l’Excellence Visuelle durant la dernière cérémonie des Pégases, grâce à son magnifique rendu.

Le titre ne s’était pas arrêté là en proposant il y a à peine deux semaines une mise à jour « Swarm Together », ajoutant de la coop, des modifications d’équilibrage, de nouvelles difficultés et du contenu supplémentaire. Une aventure de huit ans se termine donc brutalement, et on pense à cette équipe d’une vingtaine de personnes que l’on espère revoir ailleurs.