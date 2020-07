Bite The Bullet : Une version PS4 et un mode « Synthwave »

Graffiti Games et Mega Cat Studios viennent d’annoncer que leur Rogue-lite RPG, Bite the Bullet, aura le droit à une version PlayStation 4 peu après sa sortie initiale sur les autres supports et à un mode « Synthwave« .

Un style rétro estampillé Synthwave

Après nous avoir dévoilé la création de Bite The Bullet, les développeurs et éditeurs ont décidé de révéler les dates de sorties officielles ainsi qu’un nouveau trailer. La version PlayStation 4 arrivera peu après la sortie sur Switch (13 août), Xbox One et PC (14 août).

De plus, un mode « Synthwave« sera mis en place après le lancement, un mode dans lequel les joueurs pourront tout détruire dans un univers en couleurs « synthwave ». Qu’est-ce donc que ceci ? Et bien, c’est un genre musical principalement instrumental qui reprend surtout des éléments sonores des années 1980. Visuellement parlant, ce genre se rapproche du « rétro-futuriste », de la science-fiction.

Lors de votre aventure, vous allez être soutenu par une bande sonore tirée bien évidemment du genre « Synthwave« , avec des artistes tels que Waveshaper, Night Runner, Retroxx et Magic Sword. Vous allez pouvoir tout détruire sur votre passage sur un rythme d’électro emballant. Prêts ?

Bite The Bullet est prévu pour le 13 août sur Switch, le 14 août sur Xbox One et Pc et peu après sur la PlayStation 4.