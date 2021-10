Beyond Good & Evil 2 : Le studio continue toujours de recruter

Bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendent Beyond Good & Evil 2. Si l’absence de nouvelles autour du projet est peu rassurante, avec une communication complétement muette qui s’est renforcée suite au départ de Michel Ancel, le développement suit son cours et le jeu semble avancer. Du moins, c’est ce que l’on déduit d’une offre d’emploi publiée autour du projet.

Le projet toujours dans les tuyaux

Repérée par Game Rant, une offre d’emploi pour le poste de programmeur 3D a été postée sur le LinkedIn d’Ubisoft Paris, afin de rejoindre l’équipe en charge de Beyond Good & Evil 2. Ce qui veut donc dire que le jeu est toujours en développement, et c’est déjà ça de pris. Et puisque l’équipe continue de recruter, cela veut aussi dire que la sortie du projet n’est pas vraiment proche, ce qui n’est pas une surprise.

Le titre n’est pas dans les plans d’Ubisoft pour la prochaine année fiscale, indiquant alors qu’on ne le verra pas avril 2023, au plus tôt, car même une sortie durant l’année fiscale 2023/2024 n’est pas encore acquise.

Espérons en tout cas que malgré ce délai, le développement se passe mieux que celui de Skull & Bones, même si les deux projets commencent peu à peu à partager des points communs en devenant les deux arlésiennes d’Ubisoft.