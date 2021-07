Beyond Good & Evil 2 : Une sortie entre avril 2023 et mai 2024 ? Trop tôt pour le dire selon Ubisoft

Si Skull & Bones connait un développement particulièrement compliqué depuis plusieurs années, il n’est pas le seul projet d’Ubisoft dans cette situation. Souvenez-vous, la dernière fois que Beyond Good & Evil 2 a fait parler de lui, c’était dans le cadre d’une enquête de Libération pointant du doigt la direction toxique de Michel Ancel qui avait d’ailleurs quitté ses fonctions quelques jours seulement avant la publication de cet article.

Presque un an après ses révélations et un silence radio total de la part des développeurs, le space opera d’Ubisoft Montpellier daigne enfin nous donner quelques nouvelles : il est toujours en développement. Voilà. C’est tout.

Une production qui progresse si bien que ça ?

Comme l’indique PC Gamer qui a profité de la publication des derniers résultats financiers de la société française pour demander au directeur financier Frederick Duguet s’il y avait une chance pour que le titre « AAAA » sorte au cours de l’exercice fiscal 2024, c’est à dire entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024, ce dernier s’est contenté de lui répondre : « Nous progressons bien avec Beyond Good and Evil 2 mais c’est trop tôt pour vous en dire plus à ce stade. »

Vous l’aurez compris, le jeu d’action et d’aventure est toujours dans les cartons de l’entreprise mais on n’est visiblement pas prêt d’en savoir plus à son sujet pendant encore un bon moment. Pour rappel, la dernière fois que le space opera s’est montré au grand public était lors d’un livestream diffusé en marge de l’E3 2019.