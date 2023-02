Accueil > Actualités > Beyond Good & Evil 2 est encore une fois dans la tourmente, chamboulements au sein du studio

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. L’arlésienne Beyond Good & Evil 2 continue d’assurer son statut de chimère avec de nouveaux problèmes en interne qui vont certainement impacter profondément le développement du titre, alors que ce dernier accuse déjà des années de retard. Vu par certains comme un projet déjà enterré pendant que celles et ceux qui travaillent dessus s’évertuent à prouver que le projet respire encore, Beyond Good & Evil 2 est un cas complexe qui n’a pas fini de faire parler de lui. Surtout suite au dernier article de Kotaku qui nous apprend qu’Ubisoft Montpellier vient de perdre son directeur général, tout en étant la cible d’une enquête de l’inspection du travail.

Nombreux départs au sein du studio

L’enquête de Kotaku nous apprend en premier lieu que Guillaume Carmona, directeur général du projet, était absent depuis le début de l’année et qu’il ne reviendra pas puisqu’il a quitté Ubisoft Montpellier. Aucune raison justifiant son départ n’a été citée par Ubisoft. Et il n’est pas le seul, puis le directeur créatif Jean-Marc Geffroy a aussi été écarté du projet, remplacé par Emile Morel. Guillaume Brunier, producteur exécutif, pourrait lui aussi être sur le départ selon Kotaku, tandis que Charles Gaudron a été nommé en tant que réalisateur du projet. Des changements importants qui ne sont en réalité que la face visible de l’iceberg au sein du studio.

Depuis plusieurs mois, Ubisoft Montpellier verrait apparemment plusieurs de ses artistes quitter le navire (même des cadres) suite à un stress trop intense, des burn-outs et des conditions de travail remises en question.

Kotaku indique que le studio est visé par l’inspection du travail, qui enquête maintenant sur la santé des personnes de l’équipe et qui doit s’assurer qu’un environnement de travail sain soit mis en place par Ubisoft Montpellier. Etant donné que le jeu n’est toujours pas entré en production intense, cela ne laisse augurer rien de bon pour la suite. Croisons maintenant les doigts pour que l’équipe en place puisse travailler dans de bonnes conditions et soit en bonne santé, ce qui est tout de même le plus important.

Quant à la sortie éventuelle de Beyond Good & Evil 2, le pessimisme est de rigueur. Même si annuler un tel projet qui a coûté autant d’argent est quelque chose de difficilement envisageable, la situation actuelle d’Ubisoft laisse craindre le pire.