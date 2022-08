Accueil » Actualités » Beyond Good & Evil 2 n’est pas mort, et Ubisoft continue de recruter

On a l’impression que c’est un peu la panique chez Ubisoft ces derniers temps, puisque l’éditeur a mis fin à deux projets qui avaient déjà été annoncés en les annulant (en plus de deux autres projets non-annoncés annulés eux aussi), ce qui est aujourd’hui rare dans le milieu. Avec cette vague d’annulations, on pouvait craindre que le maudit Beyond Good & Evil 2 soit l’une des prochaines victimes, mais au contraire, Ubisoft semble recruter de nouveaux talents pour ce projet de longue date.

Une nouvelle recrue vient gonfler les rangs de l’équipe

It’s my turn to do the thing pic.twitter.com/gS87kZn7UT — Sarah Arellano (@TheSugarVenom) August 3, 2022

Aucune information concrète sur le jeu n’a été partagée depuis des années, alors forcément, on guette le moindre signe de vie de la part du projet. Un temps annoncé par certains comme étant mis de côté, puis présenté comme bien vivant par d’autres, le statut actuel de Beyond Good & Evil 2 est loin d’être facile à déterminer.

Mais le projet est visiblement toujours sur les rails puisque Eurogamer a pu remarquer que la narrative designer Sarah Arellano, qui a travaillé sur World of Warcraft ainsi que sur le prochain Saints Row, avait rejoint les rangs d’Ubisoft en tant que scénariste principale sur Beyond Good & Evil 2.

Une recrue importante qui semble montrer que le jeu est enfin sur le bon chemin. Il faudra encore patienter des années pour en voir le résultat final, mais au moins, à l’heure actuelle, l’espoir de le voir arriver un jour est toujours permis.