Bayonetta 3 : Platinum prend la parole pour défendre Jennifer Hale, la nouvelle voix de Bayonetta

L’affaire autour du doublage de Bayonetta 3 ne cesse de présenter de nouveaux éléments qui donnent matière à réfléchir, et qui rendent toute cette histoire bien plus complexe qu’on aurait pu l’imaginer. Même si des enquêtes ont révélé que Hellena Taylor, l’ancienne doubleuse de Bayonetta, aurait finalement eu droit à une proposition de salaire plus important que ce qu’elle avait déclaré, le studio PlatinumGames n’a pour l’instant pas souhaité commenté la polémique en cours. Mais lorsque la nouvelle voix de Bayonetta, Jennifer Hale, est victime de harcèlement, le studio est obligé d’intervenir.

L’actrice est malmenée sur les réseaux

A Message from PlatinumGames pic.twitter.com/5ym1JxtBBn — PlatinumGames Inc. (@platinumgames) October 21, 2022

Depuis le début de cette affaires, des personnes, que l’on aura pas peur de qualifier de profondément stupides, sont allées harceler Jennifer Hale pour avoir accepté le rôle à la place de Hellena Taylor.

Un harcèlement auquel l’actrice avait déjà répondu en demandant logiquement à tout de le monde de se calmer et d’être respectueux, mais vous connaissez Internet, la bêtise n’a pas de limite. Face aux multiples insultes qu’elle reçoit, PlatinumGames a décidé d’intervenir publiquement pour la toute première fois dans cette affaire, avec le communiqué suivant :

« Chez PlatinumGames, nous exprimons notre plus sincère gratitude à tous ceux qui ont contribué à la création de la série Bayonetta au fil des années, ainsi qu’à la communauté qui lui a servi de fondation. Nous apportons tout notre soutien à Jennifer Hale en tant que nouvelle Bayonetta, et nous nous alignons sur tout ce qui est dit dans sa déclaration. Nous demandons aux gens de s’abstenir de tout autre commentaire qui manquerait de respect à Jennifer ou à l’un des autres contributeurs de la série. »

Un appel au calme et à la politesse qui, on l’espère, pourra calmer quelques esprits, même si on ne se fait pas d’illusions. On attend maintenant de connaître toute l’histoire derrière cette polémique, décidément bien épineuse.

Bayonetta 3 sera disponible en exclusivité sur Nintendo Switch dès le 28 octobre.