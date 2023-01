Grosse mise à jour pour Bayonetta 3, qui améliore quelques points de son gameplay

Huit longues années se sont écoulées entre la parution de Bayonetta 2 sur Nintendo Wii U, et celle de sa suite tant attendue sur Switch. Une attente largement récompensée, puisqu’en octobre dernier les fans ont pu découvrir une aventure d’une qualité hors normes, similaire à ce à quoi la licence de Platinum Games nous avait habitué. Et tenez vous bien, non content d’être déjà excellent, le titre se dote d’une mise à jour améliorant certains points.

Bayonetta 3 plus simple en 1.20 ?

Ce n’est un secret pour personne, Bayonetta 3 est une petite bombe. Un cadeau de Platinum Games fait aux possesseurs de Nintendo Switch, qui ne peuvent pas toucher au très bon Devil May Cry 5. Et si God of War Ragnarök ou Elden Ring étaient sortis une autre année, il y a fort à parier que le Beat’em All aurait été beaucoup plus récompensé. Enfin, il ne faut pas se plaindre il a déjà reçu le prix du meilleur jeu d’action aux Game Awards !

Non content d’être déjà exceptionnel, ce que ne démentira pas notre test maison, Bayonetta 3 s’offre cette semaine une mise à jour très complète, apportant quelques correctifs jugés nécessaires par le développeur. Parmi eux, on trouve la sempiternelle disparition d’une bonne quantité de bugs en tous genres, évidemment. Mais aussi quelques points de détail un peu plus intéressants, qui changent un brin l’expérience de jeu.

Pour commencer, le gameplay de Viola a été un brin simplifié. Ce que cela signifie, plus concrètement, c’est que le timing pour sortir son Witch Time est désormais plus permissif, mais aussi que la durée de ce Bullet Time façon Bayonetta est désormais plus longue. On notera enfin que plus de temps a été accordé aux défis du Niflheim. De bons moyens de rendre le jeu un peu plus accessible aux néophytes.

En attendant la sortie de Bayonetta Origins : Cerza and the Lost Demon, prévue pour le 17 mars prochain en exclusivité sur Switch, cette mise à jour 1.20 (déjà disponible) est une bonne occasion pour les joueurs de revenir sur Bayonetta 3. Et accessoirement, pour les novices de pouvoir se lancer plus sereinement dans cette aventure.