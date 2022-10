Bayonetta 3 : PlatinumGames aurait en fait offert 15 000 dollars à Hellena Taylor pour le doublage de Bayonetta

Depuis le week-end dernier, Bayonetta 3 est au cœur d’une grosse polémique suite à l’appel au boycott d’Hellena Taylor. En effet, l’actrice avait affirmé avoir refusé de doubler à nouveau le personnage de Bayonetta à cause du salaire indécent de 4 000 dollars proposé par PlatinumGames.

Un véritable coup de sang qui a fait l’effet d’une petite bombe dans le monde entier. Jennifer Hale, la comédienne qui la remplace dans ce rôle, a même dû prendre la parole en début de semaine à cause de la vague de harcèlement qu’elle et plusieurs employé(e)s ont subi en conséquence. Et attendez, ce n’est pas fini car, hier soir, des articles de Bloomberg et de VGC sont venus en remettre une couche sur cette affaire.

Un salaire plus élevé qu’indiqué ?

Selon plusieurs sources considérées comme proches du dossier et contactées par les journalistes Jason Schreier et Andy Robinson, le studio japonais aurait en fait proposé à Hellena Taylor de toucher entre 3 000 et 4 000 dollars par session d’enregistrement de quatre heures. Sachant qu’entre quatre et cinq sessions étaient prévues, l’actrice aurait donc eu la possibilité de gagner aux alentours de 15 000 dollars pour son travail.

Une somme bien supérieure à celle qu’elle mentionne dans ses vidéos postées sur Twitter il y a quelques jours et qui constituerait une augmentation significative par rapport au cachet qu’elle a touché lors du développement de Bayonetta 2, bien que le montant exact n’ait pas été révélé.

Hellena Taylor qualifie ces révélations de « mensonge absolu »

Last weekend, Bayonetta's former voice actor called for fans to boycott the new game, saying she was offered just $4,000 to work on it. Her Twitter videos went viral and stoked a debate over voice actor wages. But the full story is much more complicated… https://t.co/qPa8grfCtq — Jason Schreier (@jasonschreier) October 18, 2022

Toujours d’après ces fameuses sources, les discussions à propos de ce contrat ont eu lieu au cours de l’été dernier. Cependant, elles n’auraient pas abouti notamment car, en réponse à cette offre, la comédienne américaine aurait réclamé un salaire à six chiffres et/ou des royalties sur les ventes du jeu. Une proposition que PlatinumGames a refusée. Les pourparlers se seraient ensuite enlisés avant d’être rompus et tout ceci aurait finalement débouché sur l’arrivée de Jennifer Hale au casting.

Contactées par Bloomberg et VGC, Hellena Taylor aurait expliqué par mail et messages privés que toutes ces informations étaient « un mensonge absolu » et « une énorme blague » au point de lâcher que PlatinumGames « essayait de sauver leur cul et le jeu. »

Elle aurait aussi ajouté ceci : « Je voudrais mettre toute cette foutue franchise derrière moi afin de continuer ma vie au théâtre. […] Je pense que je vais laisser les vidéos telles qu’elles sont car j’ai dit la vérité. » Notez également que, de son côté, l’entreprise asiatique n’a pas souhaité commenter les révélations faites par les deux médias.

Reste maintenant à connaitre l’éventuel impact de toute cette histoire sur le lancement du beat them all et sur le secteur du doublage Outre-Atlantique. En attendant de connaitre la réponse à cette question, rappelons que Bayonetta 3 sortira le 28 octobre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch.