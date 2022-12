Accueil » Actualités » Hideki Kamiya veut faire un Bayonetta 4 et un Bayonetta 5, et plus encore

En attendant de savoir si Bayonetta 3 est un succès commercial, Hideki Kamiya continue à militer pour l’existence d’une suite qui viendrait répondre à quelques interrogations sur la dernière aventure de la sorcière. Si on aura prochainement droit à un nouveau jeu Bayonetta avec Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, dont l’annonce a pris tout le monde de court, le créateur japonais souhaite activement se pencher sur un Bayonetta 4, et plus si affinités.

Jusqu’à 9 jeux Bayonetta ?

Dans une nouvelle interview accordée à IGN, Kamiya est revenu sur l’avenir de la série et sur sa longévité potentielle si le public est toujours au rendez-vous, et si bien sûr PlatinumGames et Nintendo en veulent :

« Personnellement, je ne peux pas concevoir que la série Bayonetta se termine. Je veux faire un Bayonetta 4 et un Bayonetta 5, et j’ai l’intention de les pitcher à l’entreprise. Nous parlons souvent en interne de la façon dont nous pourrions en faire neuf épisodes. Je veux que les gens qui aiment la série Bayonetta me croient quand je dis : ‘Je ne ferai rien qui trahira les joueurs’. »

9 Bayonetta, c’est peut-être un peu beaucoup, mais on comprend l’idée. Hideki Kamiya ne souhaite pas abandonner la licence de sitôt, encore faut-il que le succès de cette dernière soit assuré, mais ça, c’est une autre histoire.

Pour rappel, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon sortira le 17 mars prochain, exclusivement sur Nintendo Switch.