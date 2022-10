Bayonetta 3 : L’ancienne voix de Bayonetta, Hellena Taylor, appelle au boycott du jeu, Hideki Kamiya répond

On pensait que le lancement de Bayonetta 3 allait se dérouler sans encombre, grâce à des previews très encourageantes, mais c’était sans compter des révélations surprenantes. On savait que dans cet opus, Hellena Taylor, la comédienne qui prêtait sa voix à la sorcière dans les deux premiers opus, ne reviendrait pas dans cet épisode. Les raisons de son départ étaient encore un peu flous, Platinum Games évoquant seulement des « circonstances » qui n’ont pas permis ce retour. Mais l’actrice a pris la parole ce week-end afin de faire des révélations fracassantes.

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Hellena Taylor s’exprime sur les raisons qui l’empêchent de reprendre son rôle. Selon elle, il ne lui aurait été proposé que 4 000 dollars pour effectuer son doublage pour l’intégralité du jeu, autant dire une offre assez ridicule. Face à cette offre jugée comme étant une « insulte », Taylor demande aux fans de boycotter Bayonetta 3 :

« C’est une insulte pour moi, le temps que j’ai mis à travailler sur mon talent et tout ce que j’ai donné à ce jeu et aux fans. Je demande aux fans de boycotter ce jeu et de dépenser l’argent que vous auriez dépensé pour ce jeu à une association caritative. Je n’en demandais pas trop. Je demandais juste un salaire décent et digne. Ce qu’ils ont fait était légal, mais c’était immoral. »

Rappelons que de plus en plus de voix anglophones s’expriment sur le fait que le milieu du doublage est généralement sous-payé, comme on a pu le voir avec certains exemples en provenance de doublages d’animes chez Crunchyroll.

Sad and deplorable about the attitude of untruth. That's what all I can tell now.

By the way, BEWARE OF MY RULES.

— 神谷英樹 Hideki Kamiya (@PG_kamiya) October 15, 2022