Baldur’s Gate 3 : La version Xbox sortira en décembre, la date sera annoncée aux Game Awards

On s’attendait à ce que Larian donne des nouvelles de la version Xbox de son RPG cette semaine, et le studio a tenu parole. Ne vous emballez pas, la date de sortie de cette version est toujours inconnue pour le moment, mais l’annonce se prépare. Les Game Awards seront donc l’occasion pour Larian de révéler au monde quand il sera possible de jouer à Baldur’s Gate 3 sur Xbox Series.

Donc oui, il faudra encore attendre un peu, mais on a au moins la confirmation que cette version est bien prévue pour le mois de décembre. Peut-on donc s’attendre à une jolie surprise avec la sortie du jeu sur Xbox en plein durant la cérémonie ? C’est possible, mais dans tous les cas, il sera possible d’y jouer avant la fin de l’année, comme promis.

Xbox players, we hear you’re looking for more news on Baldur’s Gate 3. The game is on track for a December release.

We’ll see you at The Game Awards for the World Premiere™ of the exact release date.

