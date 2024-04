Il n’y aura pas de nouvel épisode de Baldur’s Gate par Larian, ce qui ne veut pas dire que le studio ne va pas continuer à corriger Baldur’s Gate 3. Le patch 7 est la prochaine étape sur la feuille de route du studio, et s’il n’est pas encore prêt, on a déjà droit à quelques informations sur son contenu via un post Steam publié par Larian.