Hasbro prépare le futur de Baldur’s Gate en parlant à de nombreux partenaires potentiels afin de développer la licence

Qui pour remplacer Larian ?

Si Hasbro décide de lancer le chantier d’un Baldur’s Gate 4, on sait d’ores et déjà que cela se fera sans Larian. C’est pour cela que l’ayant droit cherche aujourd’hui de nouvelles équipes sur qui compter, et il y a apparemment beaucoup de monde concerné. C’est ce que révèle Eugene Evans, vice président chez Hasbro, chez PC Gamer, en précisant que l’entreprise est en discussion avec de nombreux potentiels partenaires :

« Nous discutons maintenant avec de nombreux partenaires et sommes approchés par de nombreuses entreprises qui veulent relever le défi de savoir à quoi ressemblera l’avenir de la licence Baldur’s Gate. »

Un processus qui prendra nécessairement pas mal de temps, avant de trouver quelqu’un qui puisse se montrer à la hauteur de ce que Larian a pu faire (et franchement, bonne chance). Mais Hasbro se veut rassurant en indiquant qu’il ne faudra pas non plus attendre deux décennies pour voir un nouvel épisode arriver, du moins il l’espère :

« Nous espérons donc qu’il ne faudra pas encore 25 ans, comme c’était le cas entre Baldur’s Gate 2 et 3, avant de répondre à cette question. Mais nous allons prendre notre temps et trouver le bon partenaire, la bonne approche et le bon produit qui pourrait représenter l’avenir de Baldur’s Gate. Nous prenons cela très, très au sérieux, comme nous le faisons pour toutes nos décisions concernant notre catalogue. »

On ne peut que souhaiter que Hasbro prenne effectivement son temps et ne saute pas sur le premier opportuniste, histoire de ne pas gâcher l’héritage de la série.