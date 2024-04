L’académie britannique rend son jugement

Larian peut ajouter cinq nouveaux trophées à ses étagères déjà bien remplies. Baldur’s Gate 3 a dominé la soirée en remportant les statuettes pour les catégories « Meilleur acteur dans un second rôle », « Meilleure bande-son », « Meilleure narration », « Choix du public » et « Jeu de l’année ». Pas trop de surprises de ce côté-là, mais on notera que Tchia est reparti avec une récompense (« Game Beyond Entertainment », sorte de « Au-delà du jeu vidéo » pour désigner des œuvres originales qui sont plus que du divertissement), tandis que Viewfinder est élu « Meilleur jeu britannique » et « Meilleure nouvelle licence ».

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des gagnants :