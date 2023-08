Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance nous racontera à nouveau l’histoire d’Aang dès le 22 septembre

Apprenez à maîtriser les éléments à la rentrée

On suppose que la plupart des éditeurs proposant des jeux à licence se soucient guère des bouchons dans le calendrier, c’est pourquoi on ne s’étonnera pas trop de voir Avatar: The Last Airbender – Quest for Balance arriver dans quelques semaines maintenant, dans une période qui lui accordera peu de place pour faire parler de lui. GameMill Entertainment nous apprend que son prochain jeu sortira le 22 septembre prochain sur toutes les plateformes.

C’est tôt, pour un titre que l’on a découvert il y a seulement quelques semaines et dont on attend encore beaucoup de détails. Cela tombe bien, puisque quelques extraits de gameplay ont été récupérés par Gematsu. De quoi nous offrir un meilleur aperçu du titre et de ses fonctionnalités coopératives, avec beaucoup de puzzles à résoudre.

Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.