Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance, un nouveau jeu d’action-aventure 3D avec Aang et compagnie

Aang est de retour et il ne sera pas le seul héros jouable

Comme la fuite l’avait indiqué, cet Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance est édité par GameMill Entertainment et développé par Bamtang Games, connu entre autre pour les jeux Nickelodeon Kart Racers. Un studio de confiance donc pour Nickelodeon, qui lui a confié la licence Avatar: Le Dernier Maître de l’Air pour produire un jeu d’action et d’aventure en 3D qui permet de tracer toute l’histoire du dessin animé.

Plus de neuf personnages seront jouables dans cette aventure, qui sera découpée en 18 chapitres et qui pourra être vécue en solo ou en coopération à 2. Difficile de savoir à quoi s’attendre dans ce titre en dehors des énigmes qui demanderont d’utiliser les différents éléments pour en venir à bout. Le trailer ne laisse pas entrevoir de combats pour le moment, même si l’on peut voir la présence de certains ennemis.

Aucune date de sortie pour le moment si ce n’est cet automne pour Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance, qui sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.