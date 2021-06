Avatar: Frontiers of Pandora a aidé Massive à convaincre Disney pour développer le jeu Star Wars

La surprise finale de l’Ubisoft Forward de cet E3 2021 était la première vidéo de Avatar: Frontiers of Pandora, dont on sait que le développement a débuté depuis quelques années chez le studio Massive (The Division). Visiblement, c’est bien grâce à ce projet qu’Ubisoft a pu mettre en marche un jeu Star Wars.

D’une licence Disney à une autre

C’est Sean Shoptaw, de Walt Disney Games, qui a révélé cela dans les colonnes d’IGN. C’est en voyant ce que Massive pouvait faire avec Avatar que Disney aurait décidé de leur confier un jeu Star Wars :

« Le premier rendez-vous que l’on a eu avec Massive autour du jeu Avatar après l’acquisition de la Fox a vraiment été le point déterminant pour le jeu Star Wars. Il y avait une tellement passion créative autour de la licence Star Wars de la part de l’équipe que c’était juste l’évolution naturelle de notre partenariat, et cela a vraiment mené au jeu Star Wars que nous avons annoncé il y a peu de temps. »

Il révèle également que le jeu est un open-world car la licence Star Wars n’en possédait pas vraiment alors que Disney en voulait un, et que Massive était d’accord avec cela, d’où la naissance de ce projet en particulier.

Il est encore bien trop tôt pour en savoir plus sur ce jeu, et il faudra attendre la sortie de Avatar: Frontiers of Pandora en 2022 pour en découvrir bien plus.