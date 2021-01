Ubisoft et Lucasfilm Games préparent un jeu Star Wars en monde ouvert

Décidément, il faut croire que l’arrivée de la marque Lucasfilm Games n’était pas faite sans raison. Alors que l’on apprenait hier que Bethesda allait produire un jeu Indiana Jones, c’est désormais au tour d’Ubisoft de s’attaquer à une autre licence de Lucasfilm, et la plus importante, à savoir Star Wars.

La galaxie s’ouvre aux autres éditeurs

C’est Wired qui dévoile l’information aujourd’hui, où l’on apprend que Ubisoft va créer un jeu Star Wars en open-world. Le jeu sera géré par Ubisoft Massive, qui travaille habituellement sur la série des The Division. Julian Gerighty (The Division 2, The Crew) en sera le directeur créatif principal.

Cela sonne donc le glas de l’exclusivité des AAA Star Wars pour EA, même si cela ne veut pas dire que l’éditeur ne travaillera plus sur des jeux de la licence (Star Wars Jedi: Fallen Order 2 devrait logiquement arriver un jour). Sean Shoptaw, vice-résident de la section jeux et expériences interactives de Disney déclare alors :

« EA a été et continue d’être un partenaire stratégique important pour nous tandis que nous avançons. Mais nous avons senti qu’il y avait assez de place pour d’autres. »

Le besoin de développer plus de jeux autour des licences Lucasfilm Games s’est donc fait sentir, et on imagine que tous les projets annulés chez EA ont du accélérer la chose. Yves Guillemot s’est aussi exprimé sur le jeu :

« La galaxie Star Wars est une formidable source de motivation pour nos équipes afin d’innover et de repousser les limites de notre médium. Construire de nouveaux mondes, des personnages et des histoires qui deviendront des éléments durables de l’univers Star Wars est une opportunité incroyable pour nous, et nous sommes ravis que notre studio Ubisoft Massive travaille en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour créer une aventure Star Wars originale, qui est différente de tout ce qui a été fait auparavant. »

On peut donc s’attendre à un jeu « différent » de la part d’Ubisoft, même si on ne sait pas encore dans quelle mesure. On apprend ensuite que le titre est au tout début de son développement, et que le studio est encore en recherche active de nouveaux talents, ce qui laisse à penser qu’on est pas prêt de le voir venir. On sait également qu’il sera développé sur le moteur Snowdrop, le moteur maison du studio.