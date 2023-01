Bonne nouvelle, Atomic Heart est passé Gold

Annoncé en 2018, à la surprise générale, Atomic Heart n’a cessé d’attiser la curiosité des amateurs de FPS, avec son univers dystopique étrange, et son gameplay s’annonçant riche et jouissif. Après un report, le jeu nous arrivera finalement le 21 février prochain. La bonne nouvelle, c’est qu’aucun nouveau retard n’est à prévoir.

Rendez-vous dans trois semaines

Nous avions récemment l’occasion de poser les mains sur le futur bijou de Mundfish et Focus Entertainment, pour un premier verdict plutôt encourageant. Malgré quelques réserves, pour le moment, sur le gameplay s’annonçant très exigeant, nul doute que l’univers de Atomic Heart devrait se révéler marquant.

Déjà disponible en précommande depuis le mois de novembre dernier, Atomic Heart a atteint un nouveau cap cette semaine. En effet, ce First Person Shooter atypique, prenant place dans un univers plein de robots (mais rien à voir avec Binary Domain) vient de passer Gold. En d’autres termes, plus de retard possible.

Ce qui veut dire que le jeu sera disponible dès le 21 février prochain, dans un peu plus de trois semaines maintenant. Rappelons que Atomic Heart est attendu sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, mais aussi sur consoles d’ancienne génération, à savoir la PS4 et la Xbox One.