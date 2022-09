Accueil » Actualités » Atomic Heart est reporté à 2023 et sera finalement édité par Focus Entertainment

On s’en doutait un peu depuis sa dernière apparition. Lorsque Atomic Heart a enfin donné un peu de ses nouvelles durant la Gamescom avec un trailer, le studio avait supprimé la mention de l’année 2022, alors que le jeu était initialement prévu pour la fin de cette année, durant le quatrième trimestre. On s’attendait donc à ce que le jeu annonce son report, mais Mundfish avait visiblement envie que les festivités du salon allemand se terminent pour nous annoncer la nouvelle.

Une report attendu

C’est donc officiel, Atomic Heart ne sortira pas en 2022, mais durant le premier trimestre 2023. Le studio ne donne pas de date, mais on sait au moins qu’il sera disponible quelque part entre le 1er janvier et le 31 mars 2023, si tout se passe comme prévu.

L’autre nouvelle de taille, c’est celle du partenariat entre Mundfish et l’éditeur français Focus Entertainment. Robert Bagratuni, CEO du studio, s’est exprimé sur celle collaboration :

« Lorsque nous avons fondé le studio il y a cinq ans, nous nous sommes fixé l’objectif de créer un jeu de classe internationale qui pourra être apprécié par des millions de joueurs à travers le monde. Aujourd’hui, alors que les enjeux sont plus importants que jamais, nous sommes enfin prêts à dévoiler tout ce que nous avons préparé lors de toutes ces années. Nous ne pourrions pas être plus heureux de préparer la sortie avec un éditeur aussi expérimenté, et nous n’avons pas le moindre doute que Focus Entertainment réserve au jeu une sortie tout à fait exceptionnelle. »

On attend donc Atomic Heart pour l’hiver prochain, toujours sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.