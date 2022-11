Atomic Heart : Récemment daté, le FPS soviétique est maintenant en précommande

Annoncé il y a un petit moment et en développement depuis plusieurs années, Atomic Heart a pris son temps sur ses derniers mois de conception. Il devait initialement arriver dans le courant de l’année 2022 avant de glisser doucement à l’année prochaine. Après avoir trouvé un éditeur (Focus Entertainment), le studio a aussi lâché une date de sortie il y a quelques jours, l’occasion d’ouvrir les précommandes physiques.

Où précommander Atomic Heart ?

Si vous aimez les versions physiques, bonne nouvelle, Atomic Heart aura bien droit à sa boîte. Tout du moins sur nouvelle génération puisque seules les versions PlayStation 5 et Xbox Series sont listées actuellement, l’ancienne génération ne semble pas y avoir droit. En physique, il sera donc possible de mettre la main sur une édition standard mais aussi un collector, qui lui, n’est disponible que sur le store de Focus Entertainment.

Edition Standard

Voici où précommander Atomic Heart dans sa version standard :

Edition limitée

L’édition limitée regroupe :

Le jeu en boîte

Une box collector

Un steelbook

Un artbook de 262 pages

Un poster métallique

Atomic Heart est attendu pour le 21 février 2023, date à laquelle il sera disponible sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur ce FPS impressionnant dans une vidéo de 6 minutes.