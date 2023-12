Plongeon dans le Limbo

Sorti en février dernier, Atomic Heart est un jeu d’action et aventure développé par Mundfish et repéré par Focus Entertainment. Avec son univers alternatif d’Union Soviétique et son ton décalé, le jeu a été plutôt apprécié, malgré quelques lourdeurs et soucis de gameplay. Depuis, nous avons eu un premier DLC, Annihilation Instinct, qui était accompagné du New Game Plus, tandis qu’un second DLC était promis pour plus tard. On a désormais une date et du gameplay.

Dénommé « Trapped in Limbo », ce second DLC sera disponible le 6 février 2024. Cette fois-ci direction le monde énigmatique du Limbo, où l’on aura de nouveaux ennemis, de nouvelles armes et de nouvelles situations à affronter. L’ambiance a toujours l’air d’être aussi déjantée, sans doute encore plus, et l’on pourra y découvrir d’autres pistes vis-à-vis d’une autre fin que celle du premier DLC.

On rappelle qu’Atomic Heart est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Le DLC sera disponible à la vente séparément ou compris dans le Season Pass et les éditions Gold et Premium. Le titre est d’ailleurs vendu à -50% en ce moment sur les principales plateformes numériques.