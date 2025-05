Atomfall : Le DLC scénarisé « Wicked Isle » arrivera le 3 juin avec notamment de nouvelles armes et des fins supplémentaires pour le jeu de base

Death Stranding : En plus du film produit par A24, le jeu de Kojima Productions va être adaptée en série animée

Nocturnal 2 : Le metroidvania flamboyant de Sunnyside Games dévoile un peu de gameplay et annonce une sortie pour fin 2025

Koei Tecmo et Team Ninja annoncent que la licence Nioh vient de dépasser les 8 millions de ventes

Persona 4 : Deux interprètes anglophones originaux annoncent leur absence au casting d’un remake encore non annoncé

La suite de Cyberpunk 2077 entre en phase de préproduction et s’appelle, pour l’instant, Cyberpunk 2

Fallen Fates : Notre interview de Louis Denizet, réalisateur sur le nouveau projet très prometteur de Hibernian Workshop

Electronic Arts annule son jeu Black Panther et ferme Cliffhanger Games, le studio à la charge du projet, au milieu d’autres licenciements

3 jeux étudiants sont à l’honneur de l’AG French Direct avec Time Sensitive Investigation, Colonel Wasabi et Bloodbound

Follow My Steps : Notre interview de Sophian, fondateur du studio Midnight Games a qui l’on doit ce prochain titre qui ne manque pas de chien

Fish Stick Protocol : Notre interview de David Bailly, directeur créatif du jeu d’extraction coopératif présenté à l’AG French Direct 2025

AG French Direct 2025 : Le replay de la conférence est disponible pour rattraper toutes les annonces de cette édition

AG French Direct : La page Steam de l’événement est en ligne, venez essayer plus d’une vingtaine de démos

À l’occasion du reveal de sa suite à l’AG French Direct, le premier Hellslave est offert sur Steam du 2 au 16 juin

Après un premier opus bien accueilli, Ars Goetia annonce Hellslave 2: Judgment of the Archon sur PC et pour 2026

Accompagnez une louve et son petit dans Follow My Steps, une aventure onirique et majestueuse prévue l’an prochain

Quantic River, un superbe jeu d’action 2D cyberpunk, présente son système d’upgrades en vidéo

Confidences pour confidences, Fireside Feelings fera la part belle aux récits autour d’un feu de camp plus tard cette année

Dead in Antares s’illustre un peu plus via un nouveau journal du développeur exclusif, avec une démo en approche

Trouvez votre chemin dans le labyrinthique Maseylia: Echoes of the Past, un metroidvania français prévu en 2026

Mudita Games nous annonce et présente BARDA, un « survival roguelike bagbuilder » tout mignon

Sydless est un fast-FPS qui troque les armes conventionnelles pour une balle rebondissante mortelle, premier trailer

Lost in Prayer : Notre interview de Guillaume Boucher-Vidal, fondateur et PDG du studio Nine Dots développant le roguelike montré à l’AG French Direct