Atomfall signe déjà le meilleur lancement pour Rebellion, seulement quelques jours après sa sortie

Une donnée a notamment été évoquée par le compte officiel du jeu et repris par le PDG et cofondateur de l’entreprise, Jason Kingsley CBE. Depuis son lancement le 27 mars dernier, Atomfall aurait contaminé plus d’un million et demi de joueurs et joueuses. ce qui est non négligeable pour une nouvelle licence, quand on pense aux trois millions de joueurs et joueuses en 7 jours sur Assassin’s Creed Shadows, licence pourtant bien installée.

Il y a atome sous roche

« Ces chiffres témoignent du talent et du dévouement de toute l’équipe de Rebellion ». Les mots de Jason Kingsley CBE ne laissent peu de place au doute : pour le studio, le jeu de survie narratif est un succès. Mais il nous faut tout de même remettre les choses dans leur contexte.

Over 1.5 million of you enjoyed Atomfall since launch. A pleasure having you observe Protocol in Wyndham pic.twitter.com/O1dMtHTJw5 — Atomfall (@AtomfallGame) April 1, 2025

Effectivement, il est de bon ton ces derniers temps de communiquer en nombre de joueurs et joueuses et non plus en termes de ventes, ce qui ne représente pas tout à fait le même apport financier pour un studio ou son éditeur. En l’occurrence, il ne faut pas négliger ici l’arrivée dès son lancement du jeu dans le Xbox Game Pass, l’abonnement de Microsoft, qui a certainement pesé dans la balance pour obtenir ce lancement très encourageant.

Le studio semble désormais pleinement concentré à produire davantage de contenu sur leur dernier jeu dont notamment l’extension narrative déjà prévue. Si vous n’avez pas pu encore poser les mains sur Atomfall, nous vous proposons de retrouver notre test qui revient en détails sur les qualités (et défaut) du titre de Rebellion, disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S en plus du Xbox Game Pass.