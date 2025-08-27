Atari acquiert les droits de 5 licences d’Ubisoft, dont I Am Alive et Cold Fear
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
En pleine restructuration, Ubisoft divise son portefolio entre deux entreprises. L’une d’elles va conserver les licences fortes de l’éditeur, de Far Cry à Assassin’s Creed, tandis que l’autre n’aura que les miettes, et probablement celles qui ne sont pas forcément amenées à revenir sur le devant de la scène. Alors autant en profiter pour les vendre, afin que l’entreprise d’Yves Guillemot se refasse une petite santé tout en ne laissant pas ces licences dépérir au fond d’un placard.
Des remasters en vue ?
Encore fallait-il trouver des acheteurs, et ça tombe bien, puisque Atari veut quant à lui retaper entièrement son catalogue. On a appris cette nuit que l’éditeur français venait de vendre 5 licences à Atari dans ce cadre, qui sont les suivantes.
- Cold Fear
- I Am Alive
- Child of Eden
- Grow Home
- Grow Up
Pas forcément des jeux ou des licences qui amèneraient à une suite ou de nouveaux épisodes, mais Atari est bien décidé à en faire quelque chose. Sans doute via des remasters ou de simples portages sur les plateformes modernes, comme le PDG du groupe, Wade Rosen, semble l’indiquer :
« Nous sommes ravis de réintroduire ces titres tout en explorant les moyens d’étendre et de faire évoluer ces franchises. »
Rien de concret n’a été annoncé pour le moment, mais on peut voir qu’Atari est décidément de retour dans le business de manière sérieuse, même s’il ne verse pour l’instant que dans le marché de la nostalgie.
Pourquoi on aimerait un retour de I Am Alive ?
Cet article peut contenir des liens affiliés