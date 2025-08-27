Atari acquiert les droits de 5 licences d’Ubisoft, dont I Am Alive et Cold Fear

Des remasters en vue ?

Encore fallait-il trouver des acheteurs, et ça tombe bien, puisque Atari veut quant à lui retaper entièrement son catalogue. On a appris cette nuit que l’éditeur français venait de vendre 5 licences à Atari dans ce cadre, qui sont les suivantes.

Cold Fear

I Am Alive

Child of Eden

Grow Home

Grow Up

Pas forcément des jeux ou des licences qui amèneraient à une suite ou de nouveaux épisodes, mais Atari est bien décidé à en faire quelque chose. Sans doute via des remasters ou de simples portages sur les plateformes modernes, comme le PDG du groupe, Wade Rosen, semble l’indiquer :

« Nous sommes ravis de réintroduire ces titres tout en explorant les moyens d’étendre et de faire évoluer ces franchises. »

Rien de concret n’a été annoncé pour le moment, mais on peut voir qu’Atari est décidément de retour dans le business de manière sérieuse, même s’il ne verse pour l’instant que dans le marché de la nostalgie.