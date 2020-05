Assassin’s Creed Valhalla sera au minimum en 4K 30 fps sur Xbox Series X

Après avoir présenté un teaser de gameplay qui a suscité pas mal de critiques lors de l’Inside Xbox du 7 mai dernier, Assassin’s Creed Valhalla refait parler de lui concernant sa résolution et ses performances. Selon Eurogamer Portugal qui a contacté Ubisoft, le jeu ne tournerait pour le moment qu’en 4K 30 fps sur Xbox Series X alors que la norme des consoles next-gen est d’accueillir des titres proposant au minimum du 60 fps.

Plus d’informations dans un avenir proche

Lors de son entretien avec le site portugais, un représentant de l’éditeur français a déclaré que « actuellement, nous pouvons garantir qu’Assassin’s Creed Valhalla fonctionnera au moins à 30 fps. » Cette information laisse la porte ouverte à l’arrivée d’un taux de rafraîchissement à 60 fps dans le cadre d’une optimisation spécifique à la version du RPG qui sera disponible sur la future plateforme de Microsoft.

Il ajoute que le nouvel opus de la licence « bénéficiera de temps de chargement plus rapides, permettant aux joueurs de s’immerger dans l’histoire et le monde sans friction. Enfin, Assassin’s Creed Valhalla proposera des graphismes améliorés rendus possibles par la Xbox Series X et nous avons hâte de voir le magnifique monde que nous créons avec une époustouflante résolution 4K. »

En attendant d’en apprendre plus sur le jeu qui devrait à nouveau se montrer lors de la conférence Ubisoft Forward du 12 juillet prochain, rappelons que Assassin’s Creed Valhalla sortira en fin d’année sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X.

Si vous n’êtes pas encore au courant, sachez que la bande originale du titre sera composée par des noms bien connus comme Jesper Kyd, Sarah Schachner et Einar Selvik, l’artiste derrière les musiques de la série Vikings.